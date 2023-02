U ponedjeljak okupljanje seniorki

Podgorica, (MINA) – Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore okupiće se u ponedjeljak i trenirati u okviru EHF sedmice, saopšteno je iz Rukometnog saveza.

Biće to prvo okupljanje nakon novembra prošle godine i osvajanja bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Sloveniji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori.

Selektorka Bojana Popović imaće priliku da se uvjeri u trenutnu formu igračica i počne sa uigravanjem tima za Svjetsko prvenstvo koje će od 30. novembra do 17. decembra biti održano u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj.

Na spisku se nalazi 21 igračica, među kojima je i debitantkinja – lijevi bek francuskog Bezansona Nada Ćorović.

U timu zbog povreda neće biti Đurđine Jauković iz francuskog Bresta, Dijane Mugoše i golmanke Anastasije Babović iz rumunske Krajove, Nataše Ćorović i Andrijane Popović iz Budućnosti.

Već na narednom okupljanju sa saigračicama iz nacionalnog tima ponovo bi trebalo da bude igračica mađarskog Đera Jelena Despotović, koja se nedavno vratila na teren nakon porođaja.

Popović računa na 21 rukometašicu.

Na spisku su – golmanke Marta Batinović, Marina Rajčić i Andrea Škerović;

krila – Ivona Pavićević, Nađa Kadović, Dijana Ujkić, Nina Bulatović i Anastasija Marsenić;

pivoti – Tatjana Brnović, Ema Alivodić, Nikolina Vukčević i Ivana Godeč;

bekovi – Milena Raičević, Đurđina Malović, Itana Grbić, Matea Pletikosić, Nada Ćorović, Vanesa Agović, Ilda KepićTanja Ašanin i Gordana Marsenić.

Tokom predstojeće EHF sedmice, crnogorska reprezentacija neće imati kontrolnih mečeva, ali će sjajne provjere imati već 6. i 8. aprila kada će u sklopu narednog okupljanja u gostima odigrati dva duela protiv Norveške, aktuelnog šampiona Evrope i svijeta.

Prvi trening, crnogorske rukometašice odradiće u ponedjeljak u Sportskom centru Morača sa početkom u 15 sati.

