U ponedjeljak konferencija Sport iz drugog ugla

Podgorica, (MINA) – Majčinstvo i sport i Život poslije karijere teme su konferencije Sport iz drugog ugla, koja će u organizaciji Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada i portala Sportfem biti održana u ponedjeljak u Podgorici.

Legendarne rukometašice Bojana Popović i Katarina Bulatović, kao i bivša košarkaška reprezentativka Milica Milošev, otkriće kako su odgovorile na veliki životni izazov i kako je uopšte moguće kombinovati te dvije tako zahtjevne sfere.

Da bolje shvatimo koje sve izazove žena prolazi tokom trudnoće i nakon porođaja, kao i kakve promjene to donosi za žensko tijelo govoriće doktorica Selma Đurbuzović Ramović, specijalista ginekologije i akušerstva.

Na temu Život nakon karijere, da li je ostanak u sportu jedina opcija i kako se sport može koristiti i kao sjajan temelj za početak nečeg novog otkriće bivši sportisti, reprezentativci, a sada veoma uspješni ljudi i u nekom drugom svijetu Mladen Rakčević, Dejan Damjanović i Filip Patković.

Savjete će podijeliti i legendarni trener Bogdan Tanjević.

“Pričati o sportu ne možemo samo kada su utakmice, sport je postao nauka, koju nije moguće teorijama oblikovati, jer se stalno mijenja. Zato kroz konferencije moramo odgovarati na nove izazove i pronalaziti rješenja, posebno je to važno raditi iz nekog drugog ugla”, piše u saopštenju organizatora.

Početak konferencije u Kulturno-informativnom centru “Budo Tomović” počeće u deset sati.

