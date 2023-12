Turk Telekom ponovo bolji od Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Podgorici od Turk Telekoma iz Ankare 96:73, u utakmici 11. kola B grupe Eurokupa.

Turk Telekom, koji je dobio i prvi međusobni duel u Ankari, upisao je treći trijumf ove sezone.

Loše drugo poluvrijeme koštalo je podgorički tim ubjedljivog poraza.

Budućnost je potpuno podbacila, odigrala lošu odbranu, mnogo griješila, bez bez rješenja u napadu.

Podgorički tim samo je jednom doživjela teži poraz, prošle sezone od Gran Kanarije kada je bilo 94:69.

Budućnost je i večeras gubila 25 poena, ali je Petar Popović u posljednjem napadu bio precizan.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Tajron Valas sa 22 poena.

U podgoričkom sastavu dvocifreni su bili Mekinli Rajt sa 23 i Petar Popović sa 17 poena.

