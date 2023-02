Trofeji za Elektroprivredu i Budućnost

Podgorica, (MINA) – Šahisti Budućnosti osvojili su titulu prvaka na Ekipnom prvenstvu Crne Gore u ubrzanom šahu, dok je trofej u brzopoteznom šahu pripao nikšićkoj Elektroprivredi.

Budućnost je, nakon sedam kola po švajcarskom sistemu, ostvarila šest pobjeda i jedan poraz.

Za pobjedničku ekipu nastupali su: Nikola Đukić, Blažo Kalezić, Andrej Šuković, Vladimir Pajković i Veljko Šćekić.

Drugo mjesto pripalo je nikšićkoj Elektroprivredi, koja je jedina uspjela da savlada Budućnost.

Bronzanim medaljama okitili su se šahisti Mimoze iz Tivta, koji su kao i Elektroprivreda imali pet pobjeda, jedan neriješen ishod i jedan poraz, ali pola poena manje.

Najbolja nenagrađena ekipa iz Premijer lige je Herceg Novi, najbolji Prvoligaš je Nikšić, dok su šahistkinje Crnogorca bila najbolje u konkurenciji dama.

Najbolja ekipa u kategoriji ostalih ekipa bila je LD gradnja, koju je predvodio Predrag Nikač, dok je druga nagrada u istoj kategoriji pripala ekipi Zete.

U brzopoteznom šahu igrano je 19 kola, a Elektroprivreda je ostvarila 18 pobjeda i samo jedan neriješen ishod.

Za Elektroprivredu su nastupali Denis Kadrić, Luka Drašković, Jovan Milović, Marko Krivokapić, Božidar Kisić i Vuk Miletić.

Mimoza se opet morala zadovoljiti bronzom zbog slabijih dodatnih kriterijuma koji si srebro donijeli ekipi Herceg Novog.

Budućnost je najbolji nenagrađeni premijerligaš, dok su Nikšić, ženska ekipa Crnogorca, LD gradnja i Zeta ponovili uspjeh od prethodnog dana i osvojili specijalne nagrade.

Takmičenje je održano u multimedijalnoj sali Univerzitetskog sportsko kulturnnog centra, a sudili su Zoran Peruničić i Željko Miljanić.

