Trijumf Otrant-Olimpika u Beranama

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Otrant-Olimpika pobijedili su danas u gostima ekipu Berana 1:0, u posljednjem meču 26. kola Druge crnogorske lige.

Odlučujući pogodak, za 15. trijumf ove sezone, postigao je rezervista Kristijan Škrelja u 87. minutu.

Ulcinjski tim, drugoplasirani na tabeli, nastavlja trku sa Bokeljom za prvo mjesto i direktan plasman u Meridian Prvu crnogorsku ligu.

Berane je na začelju tabele, sa po pet pobjeda i remija i 16 poraza.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Bokelj – Podgorica 2:0, Iskra – Grbalj 1:0, Igalo – Lovćen 4:1 i Kom – Internacional 2:1.

Bokelj je, nakon 25. kola, vodeći na tabeli sa 56 bodova i ima dva više od drugoplasiranog Otrant-Olimpika.

Podgorica je treća sa 40 bodova i dvije utakmice manje, dok je četvrti Grbalj sa 36 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS