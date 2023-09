Srbija u polufinalu Mundobasketa

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Srbije plasirali su se u polufinale Svjetskog prvenstva, nakon što su danas u Manili savladali selekciju Litvanije 87:68 (24:25, 25:13, 24:17, 14:13).

Izabranike Svetislava Pešića predvodio je kapiten Bogdan Bogdanović sa 21 poenom, a upisao je i četiri skoka.

U reprezentaciji Srbije istakli su se i Filip Petrušev sa 17 poena i Stefan Jović sa 11.

Kod Litvanaca najefikasniji je bio Tadas Sedekerskis sa 14 poena i devet skokova.

U drugom četvrtfinalnom duelu koji je danas na programu, od 14 sati i 40 minuta igraće Italija i Sjedinjene Američke Države (SAD).

Rival Srbije u polufinalu biće poznat sjutra, nakon duela Kanade i Slovenije.

Sjutra će na parket i Njemačka i Letonija, a bolji iz tog meča će u polufinalu igrati protiv Italije ili SAD-a.

Crna Gora je nastup na Mundobasketu završila na 11. mjestu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS