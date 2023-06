Spaić i Rajković najbolji

Podgorica, (MINA) – Paraolimpijac Miloš Spaić i Maja Rajković proglašeni su za najbolje atletičare Trofeja Podgorice, četvrtog mitinga bacača za osobe sa invaliditetom.

Spaić je u bacanju kugle, u spojenim kategorijama F11-13 (osobe sa smetnjama vida) ostvario hitac 10,89 metara, koji po tablicama Svjetske paraatletske federacije vrijedi 661 bod.

Kao drugoplasirani završio je Mirnes Ramović (9,36), dok je treći bio Marko Terić (7,84).

Rajković je u bacanju koplja, kategorija F34/54, do trofeja došla hicem od 13,46 metara.

Taj rezultat po tablicama vrijedi 590 bodova.

U muškoj konkurenciji pobijedio je Danilo Gojković sa rezultatom 20,04 metra.

U bacanju kugle, u ženskoj konkurenciji, najbolja je bila Marijana Goranović hicem od šest metara i pet centimetara.

Goranović je bila najuspješnija i u bacanju diska sa rezultatom 19 metara i jedan centimetar.

U muškoj konkurenciji, najbolji u bacanju diska bio je Nikola Nikolić (29,42).

Drugo mjesto osvojio je Marko Terić (17,63), dok je treći bio Vlado Terić (16,57).

Organizatori mitinga, koji je održan na poligonu Resursnog centra za djecu i mlade Podgorica, bili su Paraolimpijski komitet i Atletski klub osoba sa invaliditetom Vihor, a pod pokroviteljstvom Ministartva sporta i Glavnog grada.

Medalje i pehare najuspješnijim takmičarima uručila je direktorica Resursnog centra Marijana Antonijević.

