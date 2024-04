Spaić bronzani na mitingu u Puli

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijac, Miloš Spaić, kao trećeplasirani završio je takmičenje u bacanju kugle na tradicionalnom, 27. međunarodnom sankcionisanom mitingu Cro open u Puli.

Do bronzanog odličja u spojenim kategorijama F11,12,20 došao je hicem od 11 metara i deset centimetara.

Spaić, koji je ove sezone bio bronzani i u Jezolu, svoj najbolji današnji rezultat bacio je u posljednjoj seriji.

Pobijedio je Hrvat Miljenko Vučić (12,23), dok je srebrni bio Mađar Ištvan Šološi (14,82).

Uspješan nastup imao je i četvrtoplasirani Vlado Terić, koji je u spojenim kategorijama F35,36,37,40,46,63 kuglu bacio sedam metara i četiri centometra i postavio lični rekord.

Zlatnu medalju juče je osvojila Maja Rajković u bacanju koplja, hicem od 12 metara i 99 centimetara.

Miting u Puli okupio je 110 učesnika iz 14 država.

Crnogorski atletičari novi nastup imaće 1. maja na mitingu u Baru, koji će u saradnji sa organizatorom, Atletskim klubom Mornar, biti sankcionisan.

