Šola skratio spisak za EP

Podgorica, (MINA) – Selektor muške rukometne reprezentacije Crne Gore, Vlado Šola, objavio je skraćeni spisak igrača koji će konkurisati za mjesto u timu na Evropskom prvenstvu.

Na spisku je 21 igrač.

U nacionalni tim nakon pet i po godina vraća se Vuko Borozan, svojevremeno jedan od najboljih lijevih bekova na planeti.

Igrač Lovćena je posljednji put za “lavove” igrao u junu 2017. protiv Rusije u kvalifikacijama za Euro.

Prvi put nakon Svjetskog prvenstva koje je održano u januaru ove godine, dres nacionalnog tima će obući pivot Nemanja Grbović i srednji bek Stevan Vujović, koji nijesu igrali u posljednja četiri kvalifikaciona duela sa EHF Euro 2024 u martu i aprilu.

Na spisku su:

Na spisku su golmani – Nebojša Simić, Nikola Matović, Haris Suljević i Filip Borozan;

Krila – Miloš Vujović, Aleksandar Bakić, Mirko Radović i Luka Radović;

Pivoti – Vuk Lazović, Nemanja Grbović i Miodrag Ćorsović;

Bekovi – Radojica Čepić, Božo Anđelić, Stevan Vujović, Vasilije Kaluđerović, Miloš Božović, Arsenije Dragašević, Vuko Borozan, Branko Vujović,

Stefan Čavor i Risto Vujačić.

Početak priprema planiran je za 20. decembar.

Crna Gora će 29. decembra odigrati prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije u Staroj Pazovi, dok je 4. i 5. januar planirano učešće na turniru u Poreču, gdje će rivali biti domaćin Hrvatska i Slovenija.

Premijerni meč na EHF Euro 2024, crnogorski odigraće 12. januara u Minhenu protiv Mađarske, a rivali u grupi su još Island i Srbija.

Plasman u glavnu rundu izboriće dvije prvoplasirane selekcije.

