Sjutra međunarodni turnir u Rožajama

Podgorica, (MINA) – Međunarodni turnir košarke u kolicima biće održan sjutra u Rožajama, a okupiće ekipe iz Srbije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.

Organizator turnira biće rožajski klub košarkaša u kolicima Ibar, a osim domaćina nastupiće i niški Nais i reprezentacija Sjeverne makedonije.

Turnir u Sportskom centru Rožaje zvanično će početi duelom Naisa i Sjeverne Makedonije u deset, dok sat i po kasnije zakazano svečano otvaranje.

U 12 sati predviđen je duel Naisa i Ibra, dok će u 13.30 početi meč između Ibra i Sjeverne Makedonije.

Dodjela medalja i zatvaranje turnira planirano je za 15 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS