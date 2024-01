Siner osvojio Australijan open

Podgorica, (MINA) – Italijanski teniser Janik Siner pobjednik je Australijan opena.

On je danas u Melburnu, u finalnom meču, nakon velikog preokreta pobijedio Rusa Danila Medvedeva 3:2, po setovima 3:6, 3:6, 6:4, 6:4 i 6:3.

Do pobjede u svom prvom grend slem finalu došao je nakon tri sata i 44 minuta igre.

Medvedev nema trofej Australijan opena, a tri puta do sada igrao je finale u Melburnu.

U konkurenciji teniserki trofej je juče odbranila Bjeloruskinja Arina Sabaljenka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS