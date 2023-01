Ševaljević: Crna Gora apsolutni favorit protiv Irana

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore apsolutni je favorit protiv Irana i to će na terenu pokazati, kazao je kapiten Vasko Ševaljević.

Crna Gora i Iran odigraće sjutra u Krakovu utakmicu drugog kola Svjetskog prvenstva u Poljskoj i Švedskoj.

Crnogorski rukometaši šampionat su otvorili porazom od Španije 30:25, dok je Iran, koji sa klupe predvodi crnogorski stručnjak Veselin Vujović, pobijedio Čile 25:24.

Ševaljević, je podsjećajući na duel sa Španijim, kazao da je ekipa, uprkos porazu, ostavila dobar utisak, navodeći da su detalji odlučili pobjednika.

“Glavu gore, idemo na pobjede u posljednja dva meča. Ostaje žal što nijesmo bili više koncentrisani, ali raduje da smo i pored napornog meča i velike potrošnje ostali svježi”, rekao je Ševaljević na brifingu u Krakovu.

On očekuje težak meč, navodeći da danas svi igraju rukomet i znaju da se bore.

“Ne treba da se zavaravamo da ćemo lako dobiti, moraćemo dobro da se oznojimo da bi osvojili dva boda”, rekao je Ševaljević.

Lijevo krilo Marko Vujović je, komentarišući svoju igru u duelu sa Španijom, kazao da i prošlogodišnji šampionat nije otvorio kako treba, dok je u nastavku sve bilo dobro.

“Nadam se da će tako biti i ovog puta. Čekamo duel sa Iranom, znamo koliko je bitan. Od prvog minuta moramo početi čvrsto i složno, da pogađamo sa svih pozicija. Protiv Španije su teret podnijelo samo nekoliko igrača, na sljedećim utakmica to mora biti sa svih strana i od svih igrača”, rekao je Vujović.

Duel Crne Gore i Irana u Tauron areni na programu je sjutra u 18 sati.

U drugom meču A grupe, dva i po sata kasnije, sastaće se Španija i Čile.

