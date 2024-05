Otkupiće dio akcija od manjinskih akcionara u ŽPCG i OŽVS

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada namjerava da otkupi dio akcija u vlasništvu manjinskih akcionara Željezničkog prevoza Crne Gore (ŽPCG) i Održavanja željezničkih voznih sredstava (0ŽVS).

Iz Vlade je saopšteno da je ta informacija usvojena na sjednici danas.

“U cilju realizacije zaključaka sa sjednice održane 15. februara, kojima je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva zaduženo da sprovede neophodne aktivnosti u cilju pripajanja ova dva privredna društva, urađena je analza vrijednosti paketa akcija okupljenih manjinskih akcionara koji u strukturi ŽPCG čine 5,18 odsto i u 0ŽVS 8,15 odsto”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, na osnovu knjigovodstvene vrijednosti kapitala, i na osnovu preliminarnih podataka od 31. decembra prošle godine, udio okupljenih manjinskih akcionara u kapitalu oba društva iznosio je približno 1,83 miliona EUR.

“Takođe, u pregovorima sa predstavnicima okupljenih manjinskih akcionara ŽPCG i 0ŽVS postignuta je saglasnost oko cijene akcija od 1,70 EUR po akciji ŽPCG i 2.10 EUR po akciji 0ŽVS, što u ukupnoj vrijednosti iznosi 1,4 miliona za kupovinu oba paketa akcija okupljenih manjinskih akcionara”, dodaje se u saopštenju.

Saopšteno je da, imajući u vidu da u strukturi kapitala postoji određeni broj akcija fizičkih lica koje nijesu obuhvaćene paketom akcija okupljenih manjinskih akcionara, tačnije 2,26 odsto u ŽPCG i 4,25 odsto u 0ŽVS, postoji očekivanje da će se jedan dio rasutih akcionara javiti tokom postupka na berzi.

Navodi se da, ukoliko bi država preuzela paket akcija od manjinskih akcionara koji bi koštao u ukupnom iznosu manje od 1,5 miliona EUR, to bi, sa već postojećim akcijama, omogućilo da se u ŽPCG poveća akcijski kapital na preko 98 odsto, a u OŽVS preko 96 odsto.

“S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost da se na Montenegroberzi količinski kupi najviše 368,388 akcija ŽPCG po maksimalnoj cijeni od 1,70 EUR po jednoj akciji i najviše 366,597 akcija OŽVS po maksimalnoj cijeni od 2,10 EUR po jednoj akciji”, rekli su iz Vlade.

Oni su kazali da su dali saglasnost i da se, ukoliko tokom postupka otkupa akcija, dođe do ponude akcija po istoj cijeni od rasutih akcionara, navedene akcije otkupe u maksimalnom iznosu od 100 hiljada EUR.

Vlada je na sjednici donijela odluku i o dopuni odluke o obrazovanju Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu emisionih kredita.

“S obzirom da Komisija, na osnovu navedenog propisa i propisane dokumentacije, donosi Odluku o dodjeli besplatnih emisionih kredita, neophodno je bilo dodatno urediti određena pravno-tehnička pitanja, kako bi ista bila propisno ozvaničena i donijeta od radnog tijela koje je u tu svrhu formirano”, kaže se u saopštenju.

