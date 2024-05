Utvrđen Predlog zakona o informacionoj bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Vlada je utvrdila Predlog zakona o informacionoj bezbjednosti kojim je predviđeno i uspostavljanje Agencije za sajber bezbjednost.

Iz Vlade su nakon sjednice rekli da se u procesu kontinuiranog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU), u Predlog zakona transponuju najnovije direktive EU, čime će se, kako se dodaje, značajno unaprijediti oblast informacione bezbijednosti.

Taj propis, kako se navodi, pruža osnov za uspostavljanje održivog sistema za efikasno otkrivanje i odbranu od sajber prijetnji i incidenata visokog nivoa sofisticiranosti i osigurava kontinuitet pružanja usluga u slučaju budućih incidenata.

Navodi se da se time doprinosi efikasnijem funkcionisanju privrede i društva uopšte, kao i jačanju povjerenja korisnika elektronske uprave u zaštitu njihovih podataka.

Iz Vlade su kazali da su Predlogom zakona definisani ključni i važni subjekti, kao nosioci kritične informatičke infrastrukture, mjere informacione bezbjednosti, uključujući mjeru upravljanja rizicima u oblasti sajber bezbjednosti.

Dodaje se da je Predlogom zakona definisan i postupak kontrole primjene tih mjera putem uspostavljanja stručnog nadzora, čime će biti omogućena regulatorna funkcija nad ključnim i važnim subjektima.

Navodi se da je propisano i uspostavljanje Agencije za sajber bezbjednost, kao i podizanje kapaciteta za sajber odbranu.

To će se, kako se dodaje, uraditi formiranjem i stavljanjem u funkciju tima za odbranu od sajber prijetnji i incidenata – CIRT-a državne uprave.

Pojašnjava se da je to organizaciona jedinica u Ministarstvu javne uprave koja je, u skladu sa posebnim zakonom, zadužena za upravljanje Vladinom informačkom infrastrukturom i informaciono-komunikacionom mrežom organa.

Vlada je na sjednici usvojila i izvještaj o pregovorima između delegacija Crne Gore i Bosne i Hercegovine (BiH) u vezi sa zaključivanjem Sporazuma dvije države o socijalnom osiguranju.

Pojašnjava se da će se zaključivanjem Sporazuma omogućiti regulisanje međusobnih odnosa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, osiguranja za slučaj nezaposlenosti i ostalih pitanja iz domena socijalnog osiguranja, a posebno izjednačavanje u pravima državljana po osnovu boravka i rada u državama ugovornicama.

„Sporazum se temelji na opšte prihvaćenim principima i iskustvima Crne Gore iz te oblasti, kao i standardima koje predviđa Regulativa EU o koordinaciji sistema socijalne sigurnosti“, navodi se u saopštenju.

Vlada je, kako se dodaje, s tim u vezi prihvatila predloge Sporazuma između Crne Gore i BiH o socijalnom osiguranju i Administrativnog sporazuma za njegovo sprovođenje.

Vlada je usvojila i informaciju o zaključivanju Protokola između Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore, Uprave policije i MUP-a Srbije, Direkcije policije o saradnji tokom turističke sezone i prihvatila tekst Protokola.

„U zajedničkom radu sa crnogorskim policijskim službenicima, srpski službenici pomažu u ostvarivanju bolje komunikacije sa turistima i zajednički doprinose povoljnom bezbjednosnom ambijentu na crnogorskom primorju“, kaže se u saopštenju.

U informaciji se podsjeća da se od 2012. godine u Crnoj Gori kontinuirano sprovodi razmjena policijskih službenika sa Srbijom radi podizanja sigurnosti tokom turističke sezone.

„Ovakva saradnja doprinosi da se razmjenom iskustava jača bezbjednosna zaštita i preventivno se djeluje na kriminalne aktivnosti međunarodnog karaktera za vrijeme turističke sezone“, rekli su iz Vlade.

Navodi se da u zajedničkom radu sa crnogorskim policijskim službenicima, policijski službenici Srbije pomažu u ostvarivanju bolje komunikacije sa turistima i zajednički doprinose povoljnom bezbjednosnom ambijentu na crnogorskom primorju.

„Protokolom je, na zahtjev crnogorske policije, predviđeno da srpska policija upućuje tri službenika kriminalističke policije i tri uniformisana službenika policije opšte nadležnosti u Crnu Goru, u razdoblju od 1. jula do 1. septembra, u periodima ne kraćim od 20 dana“, rekli su iz Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS