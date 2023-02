Sekulović najbolji senior

Podgorica, (MINA) – Član Budućnosti Filip Sekulović najbolji je kik bokser Crne Gore u konkurenciji seniora, u tradicionalnom godišnjem izboru Kik boks saveza.

Sekulović je osvajač bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u Antaliji.

U prošloj godini odbranio je titulu prvaka Balkana, a na tom šampionatu proglašen je i za najboljeg borca.

Nagradu za najboljeg juniora zaslužop je član Lovćena, Pavle Vušurović, srebrni sa Svjetskog prvenstva u italijanskom Lido di Jezolu.

Za najusjpešnijeg kadeta proglašen je njegov klupski drug Mirko Božović, osvajač srebrnog odličja na šampionatu svijeta.

Posebna priznanja za izuzetne rezultate u 2022. dobili su junior kik boks kluba Strugar tim, Nikola Jovetić i kadet podgoričkog Rada, Viktor Dukić.

Obojica su osvajači bronzane medalje sa Svjetskog prvenstva.

Nagrade lauretima uručili su predsjednik Kik boks saveza, Ivan Strugar, selektor Goran Radonjić, članovi Upravnog odbora Darko Milašinović i Andrej Đelošević i predsjednik skupštine KBSCG Boško Pavićević.

