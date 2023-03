Sekulić: Utakmica povećanog bezbjedonosnog rizika

Podgorica, (MINA) – Fudbalski savez i Evropska fudbalska asocijacija (UEFA) su duel Crne Gore i Srbije, zbog očekivanog prisustva većeg broja domaćih i gostujućih navijača, kao i regionalnog rivaliteta i takmičarskog značaja, proglasili utakmicom povećanog bezbjedonosnog rizika.

Crna Gora i Srbija odigraće sjutra u Podgorici utakmicu drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Predsjednik Komisije za bezbjednost Fudbalskog saveza Dragoljub Sekulić kazao je da su iz tih razloga, u saradnji sa Upravom policije, zaštitarskom agencijom i ostalim subjektima, ranije počeli sa organizaciono-bezbjedonosnim pripremama kako bi taj sportski događaj protekao bez problema i u skladu sa UEFA regulativom i domaćim zakonodavstvom.

Sekulić je apelovalo na navijače da se uzdrže od unošenja na stadion bilo kakvih nedozvoljenih predmeta, pirotehničkih sredstava i transparenata nedozvoljene i uvredljive sadržine i isključivo sportskim navijanjem pomognu crnogorskoj reperezentaciji.

“Kapacitet Gradskog stadiona je 11.563 mjesta, a prema trenutnoj potražnji ulaznica očekuje se da će u velikoj mjeri biti popunjen. Na svim ulazima biće organizovan detaljan pregled”, rekao je Sekulić.

On je kazao da za sada nemaju informaciju o organizovanom dolasku gostujućih navijača.

“Očekujem da tokom sastanka sa delegacijom Fudbalskog saveza Srbije dobijemo informacije o broju gostujućih navijača, načinu dolaska i odakle dolaze”, rekao je Sekulić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS