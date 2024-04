SC Derbi zaustavljen u finalu, Mega odbranila trofej

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija kao drugoplasirani završili su nastup na finalnom turniru ABA lige, za igrače do 19 godina.

SC Derbi je večeras u Novom Pazaru, u finalnom meču, poražen od Mege 79:60.

Mega je četvrti put uzastopno, ukupno peti put, osvojila trofej regionalnog takmičenja u tom uzrastu.

Meču su do pobjede vodili Bogoljub Marković sa 25 i Urban Kroflič sa 20 poena.

U ekipi iz Podgorice najbolji je bio David Mirković sa 19 poena i 15 skokova.

U meču za treće mjesto Igokea je savladala Cibonu 75:61.

