Savić, Popović i Bulatović u Kući slavnih

Podgorica, (MINA) – Crnogorske rukometašice Maja Savić, Bojana Popović i Katarina Bulatović izabrane su u rukometnu Kuću slavnih, saopšteno je iz Evropske rukometne federacije.

Navodi se da je formirana rukometna Kuću slavnih i da se među 60 najvećih imena, koja su obilježila scenu u posljednjih 30 godina, nalaze se i tri Crnogorke.

EHF je odlučio da izabere najbolje igrače u takmičenjima koja je organizovao u posljednjih 30 godina, po jedno iz muške i ženske konkurencije.

Popović će šest puta osvojila Ligu šampiona, a Savić i Bulatović po četiri.

Popović je bila najbolja igračica svijeta, Savić jedno od najboljih krila, dok je Bulatović obilježila 2012. godinu – osvojila je Ligu šampiona, evropsko zlato i olimpijsko srebro.

Bila je i najbolji strijelac šampionata u Srbiji i Igara u Londonu.

Od rukometaša iz regiona, u Kuću slavnnih su primljeni Hrvat Ivano Balić, Srbi Dragan Škrbić i Momir Ilić, Makedonac Kiril Lazarov, Bosanac Irfan Smailagić, Slovenac Vid Kavtičnik i nekadašnji reprezentativac SR Jugoslavije i Španije, Arpad Šterbik.

