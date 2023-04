Šarčević ubjedljivo do četvrtfinala

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Mirko Šarčević plasirao se u četvrtfnale Evropskog prvenstva za mlade u Jervenu.

On je u osmini finala kategorije do 80 kilograma, jednoglasnom odlukom sudija, pobijedio Luiđija Šalova iz Hrvatske (5:0).

Šarčević je opravdao ulogu favorita i sve tri runde bio apsolutno bolji rival.

U prvoj je svog rivala poslao na pod.

Rival crnogorskom bokseru u četvrtfinalu, u meču za medalju, biće mu Njemac Stiven Učena Ndouka, koji je prekidom u prvoj rundi pobijedio Bjelorusa Mikitu Bruja.

Bokser Bijelog Polja za treću evropsku medalju boriće se u subotu.

On je prošle godine osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za mlade u Sofiji, u kategoriji do 71 kilogram.

U karijeri ima i srebrnu medalju, godinu ranije, sa juniorskog Evropskog prvenstva u Gruziji.

Drugi crnogorski predstavnik, Filip Božović u kategoriji do 54 kilograma, na ring će sutra protiv reprezentativca Poljske, Viktora Andreja Packovskog.

