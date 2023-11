Saljiu i Đukić zlatni, još tri bronzane medalje prvog dana

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore prvi takmičarski dan Balkanskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore u Ljubljani završila je sa pet medalja – dvije zlatne i tri bronzane.

Prvaci Balkana postali su mlađi senior Emre Saljiu i

kadetkinja Katarina Đukić.

Saljiu je u finalnom meču kategorije do 75 kilograma pobijedio Evangelosa Seremetakisa 3:2.

Đukić je do zlatnog odličja došla pobjedom u finalu protiv Emine Fatušić iz Bosne i Hercegovine 7:1.

Saljiu i Đukić do finala došli su nakon pet pobjeda.

Bronzane medalje kadeti Mia Ramović u katama i Balša Danilović (do 52) i junior Lazar Đurčević (do 68).

Šampionat će biti nastavljen sjutra.

