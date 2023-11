Risto Lakić novi predsjednik

Podgorica, (MINA) – Risto Lakić novi je predsjednik Udruženja fudbalskih klubova Centar, odlučeno je na izbornoj Skupštini.

On je u izbornoj trci pobijedio Dragana Vujovića.

Lakić je dobio podršku 16, a Vujović 13 delegata.

Mjesto predsjednika ostalo je upražnjeno nakon smrti Vladana Vučelića.

Novog predsjednika birali su klubovi srednje regije Budućnost, Sutjeska, Dečić i Mladost, drugoligaši Podgorica, Iskra, Kom i Internacional, kao i učesnici lige Udruženja fudbalskih klubova Centar – Zeta, Titograd, Čelik, Crvena stijena, Zora, Zabjelo, Drezga, Ribnica, Adria, Ilarion, Olimpiko i Fans junajted.

Pravo glasa imali su i četiri Udruženja – trenera, sudija, ženskog i malog fudbala.

Prema propozicijama, prvoligaši imaju tri, drugoligaši dva, a klubovi iz Srednje regije i pomenuta četiri Udurženja po jednog delegata.

