Revanš odbojkaša Budve u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Odbojkaši Budve pobijedili su danas u Podgorici ekipu Budućnost Voleja 3:2 (15:25, 28:26, 28:26, 25:27 i 15:8) i izjednalili na 1:1, u finalu plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budućnost je prvi duel u Budvi dobila 3:1 (25:22, 29:27, 12:25 i 28:26).

Budvanski tim do pobjede u zanimljivom i neizvjesnom meču, jednom od najkvalitetnijih posljednjih godina, došao je nakon dva sata i 11 minuta igre.

U finalu igra se na tri dobijena meča.

Naredni je na programu u petak u Budvi (18)

Trofej brani Budva, koja je posljednje četiri godine bila najbolja.

