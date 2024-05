Upravni sud odbio tužbu Šaranovića

Podgorica, (MINA) – Upravni sud odbio je tužbu ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića koju je podnio protiv rješenja Vlade da se za vršioca dužnosti direktora Uprave policije, nakon smjene Zorana Brđanina, imenuje Aleksandar Radović.

Kako je objavljeno na sajtu Upravnog suda, Šaranović se u tom upravnom sporu pojavljuje kao tužilac iako o njegovim pravima nije odlučivano u upravnom postupku, niti je osporenim aktom povrijeđeno neko njegovo pravo ili pravni interes.

Zbog toga je Sud, kako se navodi u saopštenju, u skladu sa odredbom člana 22 stav 1 tačka 3 Zakona o upravnom sporu, tužbu odbio.

“Ne ulazeći u ocjenu zakonitosti rješenja tuženog organa“, dodaje se u saopštenju.

