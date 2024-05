Crna Gora napravila veliki iskorak na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, od formiranja aktuelne Vlade, napravila veliki iskorak na putu ka Evropskoj uniji (EU) i pokazala da je kredibilan partner, u potpunosti posvećen procesu evropske integracije.

To je ocijenjeno na sastanku ministarke evropskih poslova Maide Gorčević i ambasadora Irske u Crnoj Gori, Ragnara Almkvista.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, Gorčević je informisala je sagovornika o trenutnom momentu u pristupnim pregovorima, sa posebnim akcentom na rad i rezultate ostvarene u oblasti vladavine prava.

Ona je kazala da je, u proteklom periodu, fokus Vlade bio na ispunjavanju privremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24.

„Ogroman rad i trud je rezultirao ispunjenjem najvažnijih zadataka, zbog čega sam uvjerena da će Crna Gora u junu, na Međuvladinoj konferenciji dobiti Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR)“, rekla je Gorčević.

Ona je istakla da, nakon dobijanja IBAR-a, Crnu Goru očekuje još intenzivniji period i rad na privremenom zatvaranju poglavlja, i dodala da očekuje da će taj posao, na kvalitetan i efikasan način, biti zaokružen u mandatu aktuelne Vlade.

Kako su kazali iz Ministarstva, Almkvist je pohvalio dosadašnji rad i rezultate koje je Vlada ostvarila u zahtjevnoj političkoj situaciji.

„Crnu Goru vidimo kao obećavajućeg partnera u narednom periodu. Jedna od strateških aktivnosti Irske vanjske politike je otvaranje ambasada u zemljama Zapadnog Balkana, među kojima bi Crna Gora mogla biti prva u redu“, kazao je Almkvist.

