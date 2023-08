Ramović sjutra na EP u Roteramu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paradžudista Mirnes Ramović nastupiće sjutra na Evropskom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida u Roterdamu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Biće to njegov drugi nastup na šampionatima Evrope, nakon što je prošle godine u Kaljariju izgubio borbu za medalju i debi u tom sportu na zvaničnim takmičenjima završio kao petoplasirani.

Ramović će se takmičiti u kategoriji do 90 kilograma, u klasi J1 (osobe bez vida).

On je u Roterdamu, voljom žrijeba, slobodan u prvom kolu, dok ga u drugom očekuje Jasin Đimđiler iz Turske.

U Ramovićevom dijelu kostura je i Moldavac Oleg Kretul, osvajač zlatne medalje u Kaljariju.

Ramović je, kao dobru uvertiru za šampionat u Roterdamu, imao čelendž turnir u Lahtiju, na kojem je osvojio bronzanu medalju.

U meču za pobjedničko postolje pobijedio je Mađara Norberta Forisa, koji će se takmičiti i u Roterdamu.

Ramović je kazao da je naporno trenirao i da je spreman za nastup na šampionatu.

“Od januara sam u trenažnom procesu, trenirao sam svaki dan, a posljednje vrijeme i dva puta dnevno. To je rezultiralo mojim dobrim nastupom u Lahtiju, gdje sam bio treći. Poslije Lahtija sam nastavio još jače”, rekao je Ramović agenciji MINA.

On je kazao da je optimista i da očekujem dobar rezultat.

Ramović je podsjetio na Kaljari i šampionat kada mu je kao debitantu izmakla medalja.

“Tada sam izgubio borbu za medalju. Nadam se da će sada biti bolje. Trenirao sam jače, napornije. Očekujem dobar plasman”, rekao je Ramović.

On je kazao da je nakon Kaljarija počeo saradnju sa trenerom Ilijom Vukotićem.

“Trenirao sam Vukotićem i momcima iz njegovog kluba. Puno su mi pomogli da što spremnije dočekam EP u Roterdamu. Nadam se najboljem rezultatu, vjerujem da uz njihovu pomoć mogu do neke od medalja”, rekao je Ramović.

Njegov trener Ilija Vukotić kazao je da su očekivanja uvijek velika, bez obzira na kvalitet šampionata.

“Teško je u džudou prognozirati konačan ishod, jer se radi o borilačkom sportu, u kojem trenutak odlučuje pobjednika. Ne idemo sa bijelom zastavom, daleko od toga, već da probamo da napadnemo neku od medalja. Ukoliko ne uspijemo, šampionat će nam biti novo iskustvo koje će nam dati smjernice za dalji rad”, rekao je Vukotić.

On je istakao da je Ramović spreman i da može sa svakim da se ravnopravno bori.

“Odradili smo to što je planiramo, ono što je bilo do nas. Nadam se da će to njegov nastup i rezultat potvrditi”, rekao je Vukotić.

Roterdam će do 20. avgusta biti domaćin multisportskog takmičenja, u projektu Evropski šampionati, koji okupiti preko 1.500 sportista iz 44 države.

Sportisti će se takmičiti u deset sportova, a svi rezultati sa tih takmičenja, zvaničnih evropskih prventsva, su ujedno i kvalifikacioni za plasman na Paraolimpijske igre u Parizu.

Crna Gora će u Roterdamu, osim Ramovića, prvi put imati i predstavnika na šampionatu Evrope u parastreljaštvu.

Debitovaće Milan Đinović, 18. avgusta u disciplini vazdušna puška – 10 metara R3 mix.

