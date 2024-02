Raičeviću i Buri evropska sudijska zvanja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate sudija Toko Raičević stekao je zvanje Referee B Evroske karate federacije za borbe, saopšteno je iz Karate saveza.

Navodi se da je Raičević u Tbilisiju, uoči Evropskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore, uspješno prošao sudijsko polaganje za evropsku licencu.

Uspješna je bila i Milica Bura, koja je položila ispit i stekla zvanje Judge B u kategoriji borbe i kate.

To je prva kata licenca za Karate savez Crne Gore.

Šampionat u Tbilisiju počeće sjutra, a prvog takmičarskog dana na tatami će kataši u svim uzrasnim kategorijama i kadeti u borbama.

