Radulović: Crna Gora ima kvalitet da se suprostavi Mađarima

Podgorica, (MINA) – Crnogorska reprezentacija želi da protiv još jednog favorita u grupi odigra dobar meč i rezultatski bolje prođe nego protiv Srbije, kazao je selektor Miodrag Radulović.

Crna Gora i Mađarska odigraće sjutra u Podgorici utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Radulović je kazao da dobro poznaje mađarsku selekciju i da su je dobro skenirali.

“Igramo protiv još jednog favorita grupe. Svakako želimo da prikažemo više i rezultatski bolje prođemo nego u prošlom meču. Očekujem da ponovimo želju, volju i pristup iz prošlog meča. Da nadokradimo našu igru, dodamo kvalitet više i dođemo do pozitivnoig rezultata”, rekao je Radulopvić na konferenciji za novinare.

On je naglasio da njegovi izabranici u odlučujućim trenucima moraju biti hrabriji, odlučniji i konretniji, u odbranu i napadu.

“Teško je kada izgubite utakmnicu na bizaran način. U meču kojoj ste 80 odsto bili bolji, kada vam protivnik postigne gol iz prvog šuta na gol, a ekipa koja je igrala Svjetsko prvenstvo izvede samo jedan korner, u 68. minutu”, rekao je Radulović.

On očekuje da je crnogorska selekcija izvukla pouku iz tog poraza.

“Vjerujem u individualni i kolektivni kvalitet i da ćemo uz navijače imati vjetar u leđa za pozitivan rezultat”, rekao je Radulović.

On je upoređujući Srbiju i Mađarsku, kazao da selekcija Dragana Stojkovića ima bolji individualni kvalitet, a da Mađari bolje kolektivnio djeluju.

“Inpresivni su im nastiupi u Ligi nacija protiv Njemačke, Engleske i Italije, ali to je nama motiv više da potvrdimo da imamo kvalitet i timski duh. Želimo da otklonimo neke greške, odrešene nijanse u igri, kako bi došli do pozitivnog rezultata”, rekao je Radulović.

On očekuje sličnu utakmicu kao protiv Srbije i da ne vjeruje da će Mađarska napasti pod Goricom.

“Kvalitet im je u tranzicija nakon osvojene lopte. Tu su najopasniji. Imamo potencijal u veznom redu i napadačkom dijelu, nadam se da ćemo to i dokazati”, rekao je Raduilović.

Kapiten Stevan Jovetić je, podsjećajući na prvi međusobni duel prije 16 i po godina, kazao da kada vrati film ne može da vjeruje da je toliko prošlo.

“Gledao sam nedavno video te utakmice, moj prvi kontakt sa loptom… Prošlo je toliko, srećan sam i ponosan”, rekao je Jovetić.

On je naglasio da je od tada Mađarska mnogo napredovala i da to pokazuju rezultati. Imaju nekoliko baš dobrih igrača, kao ekipa su dobri, imaju trenera koji radi dobar posao, poštujemo sve – ali uvijek vjerujem da možemo da igramo sa svakim”, rekao je Jovetić.

On je naglasio da je predstojeći meč bitan, ali da nije presudan.

“Ima još pet utakmica nakon Mađarske i do kraja ćemo se boriti”, rekao je Jovetić.

Iskusni as kazao je da je atmosfera u timu odlična kao i uvijek.

“Tu sam već 16 godina, žao mi je što nijesmo iskusili igranje na SP i EP, ali i dalje vjerujemo”, rekao je Jovetić.

Prema njegovim riječima, kada se igra za svoju državu mora se biti spreman.

“Vjerujem da će publika prepoznati momenat, da će napuniti stadion. Uvijek treba pun stadion da bude – igramo pet puta godišnje, ako ne možemo da napunimo stadion onda nemamo o čemu da pričamo”, zaključio je Jovetić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS