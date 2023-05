Radulović bronzana u Tunisu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska karate reprezentativka Biserka Radulović osvojila je bronzanu medalju u katama na Mediteranskom prvenstvu u Tunisu.

Članica Budućnosti u meču za treće mjesto savladala je Bojanu Mladežić iz Srbije 24,1 – 23,5.

Radulović je kao drugoplasirana završila takmičenje u grupi (23,8), iza Nur Keide Čolak iz Turske (24,0).

Turkinja je na kraju bila srebrna, nakon što je u finalu izgubila od Paole Lozano Garsija iz Španije (25,3 – 24,4).

Na korak od medalje bio je i Vladimir Mijač, ali je izgubio meč za treće mjesto od Furkana Kainara iz Turske (26,0 – 24,9) i završio kao petoplasirani.

U grupi, u prvom krugu takmičenja, zaustavljen je Rijad Mandić.

Bronzanu medalju juče je osvojio junior Iskre, Balša Vojinović, u kategoriji do 55 kilograma.

