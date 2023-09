Radović u četvrtfinalu, prvi poraz Bakića

Šefild, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović kao pobjednik grupe plasirao se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Šefildu.

Drugi crnogorski predstavnik, Luka Bakić, upisao je prvi poraz, pa će pitanje plasmana među osam najboljih rješavati u posljednjem kolu.

Radović je danas u kategoriji S10, u drugom kolu druge grupe, savladao nekadašnjeg paraolimpijskog šampiona, Čeha Ivana Karabeca 3:0 (11:2, 11:3 i 11:9) i sa dva trijumfa došao do prvog mjesta i četvrtfinala.

On je juče slavio protiv Poljaka Pavela Vlodike 3:1 (11:9, 10:12, 11:7 i 11:3).

“Sa dva trijumfa izborio sam četvertfinale. Zadovoljan sam rezultatom, ali i onim što sam pokazao. Slijedi četvrtfinale, gdje me očekuje neko od drugoplasiranih takmičara iz ostale tri grupe. Nadam se da ću nastaviti u istom ritmu i da ću ostvariti pobjedu i u tom meču”, rekao je Radović agencija MINA.

Drugog četvrtfinalistu iz te grupe odlučiće večerašnji duel Karabeca i Vlodike.

Bakić je u drugom kolu četvrte grupe poražen od iskusnog Austrijanca Kristijana Gardoša 3:1 (1:11, 12:10, 11:7 i 11:7), pa će za drugo mjesto igrati večeras (19) protiv Valentina Marinova iz Bugarske.

Crnogorski paraolimpijac na startu šampionata bio je juče ubjedljiv protiv Filipa Heina iz Luksemburga 3:0 (11:4, 11:1 i 11:3).

Parovi četvrtfinala biće određeni večeras žrijebom.

Četvrtfinalni mečevi predviđeni su za srijedu, dok su polufinala i finala na programu dan kasnije.

