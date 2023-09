Radović izborio polufinale i osigurao medalju, Bakić zaustavljen u četvrtfinalu

Šefild, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Filip Radović plasirao se u polufinale Evropskog prvenstva u Šefildu i obezbijedio medalju, dok je Luka Bakić zaustavljen u četvrtfinalnom meču.

Radović je danas u četvrtfinalu kategorije S10 savladao Poljaka Igora Mištala 3:1 (11:5, 10:12, 11:3 i 11:8).

U duelu drugoplasiranog i trećeplasiranog stonotenisera sa svjetske rang liste presudio je kvalitet cetinjskog majstora, koji je potpuno nadigrao Mištala i četvrti put u karijeri izborio evropsko pobjedničko postolje u pojedinačnoj konkurenciji.

Rival na putu ka drugom uzastopnom evropskom finalu biće mu “stari znalac i veliki rival”, Austrijanac Kristijan Gardoš, koji je u četvrtfinalnom meču eliminisao Španca Hoze Manuela Ruiza Rejesa.

Radović je trijumfalno završio takmičenje u grupi pobjedama protiv Poljaka Pavela Vlodike i Čeha Ivana Karabeca.

“Još jedan veliki rezultat, ponovo sam u polufinalu Evropskog prvenstva. Da budem iskren četvrtfinalni duel bio je jedan od težih u karijeri, u rangu četvrtfinala iz Tokija. Osjećao sam pritisak, možda zbog ishoda prošlogodišnjeg četvrtfinala Svjetskog prvenstva. Srećan sam što sam ostao miran u ključnim trenucima i što sam pobiejdio veoma dobrog igrača”, rekao je Radović agenciji MINA.

Govoreći o rivalu u polufinalu, on je podsjetio da je od Gardoša poražen u četvrtfinalu SP u Granadi, a da ga je godinu ranije pobijedio u Tokiju.

“Težak meč, u kojem mi je protivnik veliki rival . Dobro se poznajemo, nezgodan je igrač, ali nadam se da ću nastaviti u ovom ritmu i da ću izboriti finale”, rekao je Radovioć.

Pobjedničko postolje nije uspio da izbori Luka Bakić, koji je u neizvjesnom četvrtfinalnom meču poražen od srebrnog sa Igara u Tokiju, Francuza Matea Bohasa 3:2 (11:9, 8:11, 11:6, 11:13 i 11:3).

Bakić je nastup u četvrtfinalu izborio, kao drugoplasirani u četvrtoj grupi, maksimalnim pobjedama protiv Filipa Heina iz Luksemburga i Valentina Marinova iz Bugarske.

Upisao je i poraz od Austrijanca Kristijana Gardoša.

Polufinalni mečevi na programu su sjutra u 11 sati.

Istog dana prevdiđena su i finala, u 18 sati.

Radović je u Šefildu obezbijedio četvrto pojedinačno evropsko odličje.

Osvajao je bronzane medalje u danskom Vejleu 2015. i Laškom 2017. i srebrnu u švedskom Helsingborgu 2019. godine.

Ima i ekipnu bronzu iz Helsingborga, sa Bakićem i Dejanom Bašanovićem.

Nosilac je i do sada jedine paraolimpijske medalje za Crnu Goru, bronzane iz Tokija 2021. godine.

