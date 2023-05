Radović i Bakić izborili polufinale i obezbijedili bronzane medalje

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić plasirali su se u polufinale i obezbijedili bronzane medalje na međunarodnom turniru koeficijenta 40 u slovenačkom Laškom.

Radović je danas u četvrtfinalnom meču kategorije S 10 pobijedio Japanca Mahira Funajamu 3:1 (7:11, 11:5, 11:7 i 11:9).

Japanskog stonotenisera ove godine dobio je još dva puta – na Mastersu u Linjanu i Montenegro openu u Podgorici.

Radović je juče izborio direktan plasman u četvrtfinale kao prvopalsirani u prvoj grupi, nakon pobjeda protiv Poljaka Pavela Vlodike 3:0 (11:7, 11:5 i 13:11) i Italijana Lorenca Kardue 3:1 (11:3, 11:9, 7:11 i 11:6).

Rival u sjutrašnjem polufinalu, u 11 sati, biće mu Kinez Lian Hao, koji je u četvrtfinalnom meču eliminisao Španca Hoze Manuela Ruiza Rejesa 3:1.

Biće to repriza finala prošlonedjeljnog podgoričkog turnira, u kojem je Radović slavio 3:0.

Bakić je nastup u polufinalu izborio velikom pobjedom protiv Poljaka Igora Mištala 3:0 (12:10, 11:8 i 12:10).

On je prethodno u osmini finala, nakon velike borbe, slavio protiv Kometa Akbara iz Indonezije 3:1 (11:4, 7:11, 11:7 i 16:14).

Ranije danas bio je bolji i od Matea Skuta iz Holandije 3:0 (11:2, 11:0 i 11:6) i potvrdio prvo mjesto u petoj grupi.

U prva dva kola juče je nadigrao Argentinca Andreasa Neira 3:0 (11:6, 11:4 i 11:4) i Čeha Ivana Karabeca 3:1 (10:12, 11:2, 11:2 i 11:6).

U polufinalu, u 11 sati, čeka ga Austrijanac Kristijan Gardoš, koji je u četvrtfinalnom duelu bio bolji od Čileanca Manuela Felipea Fariasa Ečavegerina 3:2.

Bez pobjede nastup u Laškom završila je Slobodanka Girešić u kategoriji S4 (osobe u kolicima).

Ona je, nakon jučerašnjih poraza od Kineskinje Ksiaodan Gu 3:0 (11:2, 11:8 i 11:4) i Koreanke Hieon Mi An 3:1 (12:10, 12:6, 7:11 i 12:10), u posljednjem kolu danas izgubila od Hasmukbai Bavine Patel iz Indije 3:0 (11:2, 11:3 i 11:4).

Crnogorske stonotenisere na jednom od najjačih svjetskih turnira za sportiste sa invaliditetom predvode treneri Vladimir Marić i Čedomir Damjanović.

Turnir je okupio više od 400 stonotenisera iz 51 države svijeta, a u kategoriji S10, u kojoj se takmiče Radović i Bakić, učestvuje 14 od 15 najboljih sa Svjetske rang liste.

Nastup crnogorske reprezentacije u Laškom finansira se po programu POK za 2023. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih, saopšteno je iz Paraolimpijskog komoteta.

