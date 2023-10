Prvi trijumf Mornar Barskog zlata

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata ostvarili su pobjedu na startu grupne faze FIBA Eurokupa i upisali prvi trijumf u svim takmičenjima ove sezone.

Mornar je večeras u Baru savladao azerbejdžanski Sabah 80:75.

Barski tim, koji je u većem dijelu meča bio u vođstvu i imao dvocifrenu prednost, na kraju je do pobjede došao u uzbbudčjivoj završnici.

Gosti su 79 sekundi prije kraja vodili 75:72, ali je Mornar seriju od 8:0 došao do preokreta i pobjede.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Antabija Voler sa 18, Dvajt Marej je ubacio 17, dok je Aleks Gavrilović meč završio sa 12 poena.

Kod Sabaha bolji od ostalih bio je Kovon Devenport sa 18 poena.

