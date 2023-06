Prvi poraz mlade reprezentacije

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je danas od Italije 9:7, u trećem kolu A grupe Svjetskog prvenstva.

To je prvi poraz crnogorskih vaterpolista na šampionatu, nakon što je prethodno bila bolja od Španije (10:8) i Hrvatske (14:12, nakon peteraca).

Od ishoda duela Španije i Hrvatske, koji če početi u 17 sati, zavisi sa koje pozicije će crnogorski tim dočekati četvrtfinale.

Rivala u četvrtfinalu saznaće nakon što se završe plej-of mečevi između timova iz grupa C, D, E i F.

Četvrtfinalni mečevi se igraju u četvrtak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS