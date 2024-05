Probno PISA testiranje organizovano u 26 srednjih škola

Podgorica, (MINA) – Probno PISA testiranje, organizovano u cilju pripreme za glavno testiranje sljedeće godine, sprovedeno je u 26 crnogorskih srednjih škola, a u njemu su učestvovala 1.733 učenika, saopšteno je iz Ispitnog centra.

Kako se navodi, petnastogodišnjaci su rješavali onlajn /online/ zadatke i odgovarali na pitanja iz upitnika o domu, školi, učenju, stavovima i interesovanjima.

“Dobijeni podaci će se koristiti za otklanjanje eventualnih nepravilnosti u novim zadacima na testu iz nauke i na novoj platformi za testiranje kako bi se glavno testiranje u aprilu i maju 2025. godine sprovelo u skladu sa svim međunarodnim standardima”, objasnili su iz Ispitnog centra.

Kako su kazali, na glavnom testiranju će biti testirani čitanje i matematika, a akcenat će biti na naučnoj pismenosti i inovativnoj oblasti – učenje u digitalnom svijetu.

Iz Ispitnog centra su rekli da je probno testiranje sprovedeno u Baru, Beranama, Bijelom Polju, Budvi, Danilovgradu, Herceg Novom, Kotoru, Nikšiću, Pljevljima, Podgorici, Rožajama i Zeti.

Testiranjem je, kako se navodi, koordinirala PISA nacionalna koordinatorka Divna Paljević.

