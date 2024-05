U Podgorici za vikend proslava Dana Evrope

Podgorica, (MINA) – Manifestacija proslave Dana Evrope počeće sjutra svečanim otvaranjem cvjetnog tepiha kod spomenika Svetom Petru Cetinjskom na podgoričkom Univerzitetskom trgu.

Kako je saopšteno iz Evropske kuće, na otvaranju će govoriti ambasadorka Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oana Kristina Popa, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i gradonačelnica Glavnog Grada Olivera Injac.

„Ovogodišnji Cvjetni tepih površine 274 kvadratna metra i sa 18 hiljada sadnica, inspirisan je tradicijom crnogorske radinosti“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, uz tradicionalni EU sajam ambasada kojim se predstavljaju kultura i istorijat država Unije, predstavljanje programa i projekata EU u Crnoj Gori, organizovan je i koncert hora Zvjezdice i pješčana predstava inspirisana strip junakinjom Super Zvjezdanom.

Sjutra će biti organizovana i modna revija modela napravljenih od recikliranih materijala, ali i druženje sa kućnim ljubimcima, šah i slikanje na otvorenom.

Navodi se da će u nedjelju, ispred zgrade Rektorata Univerziteta Crne Gore (UCG), biti organizovan Festival svjetlosti.

„Kao poklon Delegacije EU Podgorici i UCG svjetlosni spektakl 3D animacija i svjetlosne instalacije plesaće u ritmu elektronskog zvuka za koji će biti zaduženi DJ Funkella uz podršku Stefana Pavićevića (saksofon) i Tanje Bogdanović (električna violina)“, kaže se u saopštenju.

