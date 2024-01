Preminuo Franc Bekenbauer

Podgorica, (MINA) – Legendarni njemački fudbaler i trener, Franc Bekenbauer, preminuo je u 78. godini, saopšteno je iz Fudbalskog saveza Njemačke.

Bekenbauer je dugogodišnji as Bajerna, kasnije i šef struke tog kluba, selektor Njemačke i predsjednik minhenskog kluba u posljednje vrijeme zbog bolesti povukao se iz javnosti.

Osvojio je Mundijal i kao igrač i kao selektor, a sa Bajernom je tri puta bio najbolji u Kupu šampiona kao igrač i jednom u UEFA kupu kao trener.

Bio je predsjednik Bajerna od 1994. to 2009. godine, kada je postao počasni predsjednik.

Bekenbauer je bio i na čelu Organizacionog komiteta Mundijala u Njemačkoj 2006, predsjednik Nadzornog odbora Bajerna, član Izvršnog odbora i potpredsjednik Fudbalskog saveza Njemačke, član IO FIFA.

Prvi je defanzivac u istoriji koji je osvojio Zlatnu loptu i jedini od trojice sa dva najveća priznanja – 1972. i 1976. godine.

Karijeru je posvetio Bajernu, za koji je igrao od 1964. do 1977. i bio ključna figura u stvaranju velikana kakvim ga sada znamo.

Iz Minhena je otišao u Njujork Kosmos, gdje je kratko igrao i sa Peleom, i tri puta osvojio NASL, preteču MLS lige.

U Njemačku se vratio 1980. i osvojio titulu sa Hamburgerom 1982, a godinu kasnije je završio karijeru u Kosmosu.

U dresu reprezentacije Njemačke je osvojio Mundijal 1974, igrao finale 1966. i osvojio bronzu 1970. godine.

Sa Njemačkom je bio prvak Evrope 1972, a četiri godine kasnije kao kapiten u finalu poražen je od Čehoslovačke u Beogradu.

Predvodio je sa klupe do šampiona svijeta 1990. u Rimu, pobjedom u finalu protiv Argentine.

