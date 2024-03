Prebiračević objavio spisak za kvalifikacioni turnir

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore učestvovaće na turniru druge runde kvalifikacija za U20 Evropsko prvenstvo, koji se od 5. do 7. aprila bito odigran u Podgorici.

Na turniru će, osim crnogorske, učestvovati i selekcije Italije, Izraela i Norveške.

Selektor Darko Prebiračević saopštio je spisak od 16 igrača koji će se pripremati za nastup na tom turniru.

Na spisku su:

Tehničari – Avram Božović (Budućnost Volley) i Luka Milošević (Budućnost Volley);

Korektori – Luka Lojić (Budućnost Volley) i Vasilije Božović (Galeb Liko Soho Group);

Primači servisa – Lazar Cimbaljević (Jedinstvo), Vasilije Milenković (Budva), Vuk Stanojević (Budućnost Volley), Filip Milosavljević (Budva),

Ognjen Marstjepović (Galeb Liko Soo Group) i Marko Šebek (Jedinstvo);

Srednji blokeri – Nikola Đurović (Jedinstvo), Srđan Petrović (Jedinstvo), Uroš Konatar (Jedinstvo) i Jovan Drešić (Galeb Liko Soho Group);

Libera – Damir Ćatović (Jedinstvo) i Aleksa Radić (Budućnost Volley).

Crna Gora će na startu turnira, 5. aprila u dvorani Verde, igrati sa Izraelom (18.30), dan kasnije sastaće se Norveškom (18.30), dok je za 7. april zakazan duel sa Italijom (18.30).

Evropsko prvenstvo za odbojkaše do 20 godina biće odigrano u Srbiji i Grčkoj od 26. avgusta do 7. septembra.

Plasman na šampionat, pored domaćina, izboriće pobjednici, kao i tri najbolje drugoplasirane selekcije iz svih kvalifikacionih grupa.

