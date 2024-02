Porto dobio Arsenal, remi Napolija i Barselone

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Porta ostvarili su pobjedu, dok su Napoli i Barselone igrali neriješeno 1:1, u prvim mečevima osmine finala Lige šampiona.

Porto je pred svojim navijačima savladao londonski Arsenal 1:0, a odlučujući pogodak postigao je

Venderson Galeno u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Duel Napolija i Barselone završen je 1:1.

Barslona je povela golom Roberta Levandovskog u 60. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat, 15 minuta kasnije, Viktor Osimen.

Inter je juče u Milanu savladao madridski Atletiko 1:0, dok je duel PSV Ajndhovena i Borusije Dortmund na Filips areni završen 1:1.

Branilac trofeja, Mančester siti, prošlog utorka na Parken stadionu pobijedio je Kopenhagen 3:1, dok je Real kao gost slavio protiv Lajpciga 1:0.

Dan kasnije Lacio je u Rimu savladao minhenski Bajern 1:0, dok je Pari Sen Žermen na Parku pričeva slavio protiv Real Sosijedada 2:0.

Revanš mečevi biće odigrani u martu.

