Poraz SC Derbija u Laktašima

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija poraženi su danas u Laktašima od Igokee 91:82, u utakmici trećeg kola Admiralbet ABA lige.

To je prvi poraz podgoričkog tima ove sezone, nakon trijumfa u Superkupu i prva dva kola ABA lige.

Igokeu je do drugog trijumfa vodio Amerikanac Stefan Mudi sa 30, dok je doskorašnji član Budućnost Volija, Edin Atić dodao 20 poena.

U ekipi SC Derbija po 12 poena ubacili su Luka Bogavac i Kenan Kamenjaš, a jedan manje Obri Dokins.

U premijernom meču ovog kola košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su juče u gostima od Zadra 92:57.

