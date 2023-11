Poraz Mornara u Bakuu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Bakuu od azerbejdžanskog Sabaha 81:74, u četvrtom kolu FIBA Europa kupa.

To je treći poraz barskog tima, dok je Sabah prekinuo seriju od tri meča bez pobjede.

Mornar je početkom treće četvrtine imao prednost od 12 poena (50:38), ali je domaćin u finišu tog perioda, poslije serije od 8:0, izjednačio na 53:53.

U posljednjoj četvrtini Sabah je preokrenuo i upisao prvu pobjedu u tom takmičenju.

Najefikasniji i jedini dvocifreni u Mornaru bio je Marko Kovačević sa 13, dok su Aleks Gavrilović i Strahinja Jovanović ubacili po devet poena.

U domaćem sastavu najbolji je bio Amerikanac Donovan Smit sa 25, dok je Kivon Devenport meč završio sa 20 poena.

Mornar će u narednom kolu, 15. novembra, ugostiti Nimburg.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS