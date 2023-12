Poraz crnogorskih rukometaša

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Staroj Pazovi od Sjeverne Makedonije 39:37, u prvom od tri pripremna meča za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj.

Priliku je dobilo svih 16 igrača koji su bili u konkurenciji, a selektor Šola odlučio je da u Staru Pazovu ne putuju bek Vuko Borozan i pivot Vuk Lazović, na koje će računati u preostale dvije provjere uoči Evropskog prvenstva.

Nedostajali su i golmani Nebojša Simić i Nikola Matović i bek Risto Vujačić, pa je utisak da je rezultat protiv tima koji se takođe, priprema za EHF Euro 2024, dobar pred nastavak uigravanja za sedmi nastup na prvenstvima Evrope.

Crnogorski rukometaši odigrali su odlično drugo poluvrijeme, koje su dobili, a nakon što su na odmoru imali pet golova minusa.

Najefikasniji je bio Miloš Vujović sa devet golova iz isto toliko pokušaja, Božo Anđelić je postigao šest, Vasilije Kaluđerović pet, a Miloš Božović četiri.

Po tri gola postigli su Aleksandar Bakić i Arsenije Dragašević.

Crna Gora će nove provjere imati 4. i 5. januara, kada će na turniru u Poreču igrati protiv Hrvatske i Slovenije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS