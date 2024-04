Podgorici trofej u konkurenciji juniora

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Podgorice osvojili su titulu prvaka Crne Gore u konkurenciji juniora.

Podgorica je u Baru, u finalnom meču završnog turnira, savladala ekipu SC Derbija 86:77.

Na putu do trofeja, nakon sjajne sezone u ligaškom dijelu, eliminisala je Lovćen 100:62 i Ulcinj 91:80.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Marko Radunović sa 28 poena.

U ekipi SC Derbija najbolji su bili Vladimir Sudar sa 24 i David Mirković sa 23 poena.

Kao trećeplasirani turnir je završio Junior iz Podgorice, koji je u malom finalu savladao ekipu Ulcinja 80:69.

Pobjednički pehar kapitenu Podgorice uručio je Duško Vujošević, bivši selektor Crne Gore.

