Podgorica domaćin turnira Svjetskog kupa

Podgorica, (MINA) – Podgorica će od 8. do 14. marta biti domaćin turnira B grupe prve divizije novoformiranog Svjetskog kupa, na kojem će, osim crnogorskih, učestvovati i selekcije Španije, Grčke, Srbije, Australije i Gruzije, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Selekcije će se boriti za prva tri mjesta u grupi i plasman na finalni turnir koji bi na ljeto trebalo da bude odigran u Los Anđelesu.

Grupa A biće odigrana u Hrvatskoj gdje će još igrati ekipe Italije, Mađarske, Francuske, Sjedinjenih Američkih Država i Japana.

Selektor Vladimir Gojković kazao je da su Srbija, Španija i Grčka na papiru favoriti, navodeći da crnogorski vaterpolisti mogu da igraju i protiv njih.

“Plan je da idemo meč po meč, prvi rival je Gruzija i da dođemo u situaciju da se borimo za jedno od prva tri mjesta. Tri tima se izdvajaju kvalitetom, ali ni Australija ni Gruzija nijesu ekipe koje smiju da se potcijene”, rekao je Gojković na konferenciji za novinare.

Crna Gora će u prvom kolu, u srijedu u 19 sati i 30 minuta, igrati sa Gruzijom, dan kasnije rival je Španija, u subotu je meč sa Srbijom, a u nedjelju sa Australijom.

Posljednji rival, narednog utorka, biće Grčka.

Gojković je, govoreći o predstojećem turniru, kazao da su njegovi izabranici pokazali u proteklom periodu da mogu da pariraju svima, u kakvom god da su sastavu.

“Srbija i Španija ne dolaze sa najjačim timovima, koliko imam saznanja Grčka dolazi i to su rivali protiv kojih želimo da odigramo najbolje što možemo. Vjerujem i da ćemo pokazati da smo napravili iskorak u odnosu na prošlu godinu, a sve pred ono bitno što nas očekuje ovog ljeta. Olimpijski ciklus pred Pariz je skraćen zbog pomjeranja OI u Tokiju”, istakao je Gojković.

Prema njegovim riječima, od reprezentacije se oprostio doskorašnji kapiten Marko Petković, kao i da će turnir preskočiti golman Dejan Lazović.

“Petković više neće igrati. Lazović neće nastupiti na ovom takmičenju, vidjećemo za naredni period. Bogdan Đurđić nije na spisku iz privatnih razloga. Izašli smo mu u susret”, kazao je Gojković.

Gojković za ovaj turnir računa na golmane Petra Tešanovića,Lazara Andrića i Darka Đurovića, te Đura Radovića, Konstantina Averku, Uroša Čučkovića, Vlada Popadića, Aleksu Ukropinu, Danila Radovića, Miroslava Perkovića, Vladana Spaića, Dušana Matkovića, Vasilija Radovića, Stefana Vidovića, Dušana Banićevića, Sava Ćetkovića i Marka Mršića.

Stefan Vidović je naglasio da se raduje što će reprezentaciji ponovo igrati u Podgorici.

“Grupa je zahtjevna, svi rivali moraju da se shvate ozbiljno, a vjerujem da imamo i mi šta da pokažemo. Možemo da se nosimo sa favoritima, bitno je da to pokažemo, vjerujem i da imamo kvalitet da savladamo makar jednu od tri velike ekipe na turniru”, rekao je vaterpolista italijanske Ortiđe.

Golman Breše Petar Tešanović kazao je da nema dilemu da je ekipa spremna da pokaže koliko može:

“Siguran sam da možemo mnogo. Nadam se i da će tribine biti ispunjene i da će nam publika biti igrač više”, poručio je Tešanović.

Predsjednik Vaterpolo plivačkog saveza Đuro Marić saopštio je da će ulaznice za mečeve Svjetskog kupa biti u prodaji po cijeni od dva EUR.

“Sav prihod od ulaznica biće doniran fondu za pomoć ugroženima u zemljotresima u Turskoj”, rekao je Marić.

