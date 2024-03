Pobjede Bokelja i Otrant-Olimpika

Podgorica, (MINA) – Vodeći timovi Druge crnogorske lige, fudbaleri Bokelja i Otrant-Olimpika, ostvarili su pobjede u 24. kolu.

Lider šampionata, kotorski Bokselj, pred svojim navijačima slavio je protiv Berana 3:1.

Gosti su u Kotoru poveli golom Vuka Vulevića u sedmom minutu.

Bokelj je do poluvremena preokrenuo golovima Dejana Pepića u 43. i 48. i Marka Bojovića u 63. minutu.

Otrant-Olimpik je na Zlatici slavio protib Koma 3:0, golovima Halila MUharemovića u 25. i 79. i Ajumu Nišimure u 29. minutu.

Igalo i Grbalj igrali su 0:0, a pobjednika nije bilo ni u duelu Lovćena i Internacionala, koji je na trening kampu Fudbalskog saveza završen 1:1.

Japanac Rio Omori doveo je Internacional u vođstvo u 29, a konačan rezultat postavio je Balša Radović u 71. minutu.

Odgođen je duel Iskre i Podgorice.

Bokelj je, nakon 24. kola, vodeći na tabeli sa 52 boda i ima dva više od Otrant-Olimpika.

Podgorica je treća sa 40 i utakmicom manje, dok je četvrti Grbalj sa 33 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS