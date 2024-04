Pobjede Bokelja i Otrant-Olimpika

Podgorica, (MINA) – Vodeći timovi Druge crnogorske lige, fudbaleri Bokelja i Otrant-Olimpika, ostvarili su pobjede u 28. kolu.

Lider šampionata, kotorski Bokelj, pobijedio je u Radanovićima ekipu Grblja 3:1.

Kotorski tim do 18. pobjede vodili su Dejan Pepić u 72. iz jedanaesterca, Vladan Kordić u 82. i Petar Vukčević u trećem minutu sudijske nadoknade.

Jedini pogodak za Grbalj, vodeći na utakmici, postigao je Nikola Stanišić u 69. minutu.

Otrant-Olimpik je na DG areni slavila protiv Podgorice 2:0, golovima Kristijana Škrelje u 47. i Anđela Rudovića u trećem minutu sudijske nadoknade.

Slavio je i Lovćen, koji je u Petrovcu bio bolji od Koma 2:1.

Lovćen je do devete pobjede došao golovima Benjamina Kacića u 10. i 57. minutu.

Jedini pogodak za Kom postigao je Tejiri Moses Opeke u 42. minutu.

Internacional i Berane igrali su 0:0, a pobjednika nije bilo ni u duelu Igala i Iskre, koji je završen 1:1.

Gosti iz Danilovgrada poveli su golom Ognjena Rolovića u 57. minutu.

Konačan rezultat postavio je Ivan Alehandro Mora u 60. minutu.

Bokelj je, nakon 28. kola, vodeći na tabeli sa 62 boda i ima dva više od drugoplasiranog Otrant-Olimpika.

Podgorica je treća sa 43 boda i dvije utakmice manje, dok je četvrti Grbalj sa 39 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS