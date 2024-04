Pobjede Bokelja i Otrant-Olimpika

Podgorica, (MINA) – Vodeći timovi Druge crnogorske lige, fudbaleri Bokelja i Otrant-Olimpika, ostvarili su pobjede u 27. kolu.

Lider šampionata, kotorski Bokelj, pobijedio je u Golubovcima ekipu Internacionala 4:0.

Kotorski tim do 17. pobjede vodili su Vladan Kordić u 12, Petar Vukčević u 49. i 57. i Balša Radević u 83. minutu.

Otrant-Olimpik je preds vojim navijačima slavio protiv Igala 2:1, golovima Kristijana Škrelje u 21. i Edina Đečbitrića u 84. minutu.

Jedini pogodak za Igalo postigao je Boško Borovnica u 89. minutu.

Slavila je i trećeplasirana Podgorica, koja je na DG areni bila bolja od Berana 1:0.

Pitanje pobjednika riješio je Balša Mrvaljević u 30. minutu.

Minimalnim rezultatom tri boda osvojio je i Lovćen, koji je u Kotoru savladao Iskru.

Odlučujući pogodak postigao je Božidar Bujiša u 47. minutu.

Domaći teren odbranio je i Grbalj, koji je u Radanovićima savladao Kom 2:1.

Ekipa iz podgoričkog naselja Zlatica povela je golom Vladimira Perišića u 24. minutu.

Poravnao je Marko Dragićević u 41, a pobjedu domaćinu donio je Uroš Jovanović u 83. minutu.

Bokelj je, nakon 27. kola, vodeći na tabeli sa 59 bodova i ima dva više od drugoplasiranog Otrant-Olimpika.

Podgorica je treća sa 43 bod i dvije utakmice manje, dok je četvrti Grbalj sa 39 bodova.

