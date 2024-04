Pobjeda crnogorskih fudbalera

Podgorica, (MINA) – Omladinska futsal reprezentacija Crne Gore upisala je trijumf na kraju međunarodnog turnira u hrvatskom Novigradu.

Crnogorska selekcija savladala je B tim Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 4:1.

Do prvog trijumfa došla je golovima dvostrukog strijelca Vuka Ćetkovića, Vasilija Jelića i Enisa Barjaktarovića.

Izabranici selektora Sveta Ljesara u Novigradu upisali su i tri poraza od Sjedinjenih Američkih Država 5:4, Francuske 5:1 i Slovačke 5:1.

Selektor Ljesar kazao je da je crnogorska selekcija na kraju turnira odigrala svoju najbolju utakmicu.

“Postigli smo četiri gola i imali još dosta šansi. Imali smo i dosta grešaka, pogotovo tehničkih, a bili smo nemirni u pasu u pojedinim trenucima igre. U narednom periodu moramo da poradimo na tim detaljima”, kazao je Ljesar.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS