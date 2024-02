Pobjeda crnogorske selekcije protiv Sjeverne Makedonije

Podgorica, (MINA) – Ženska omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas na Cetinju, u prijateljskom meču, Sjevernu Makedoniju 3:1.

Do pobjede crnogorske fudbalerke došle su golovima

Ivane Boričić u 13. i 36. i Anastasije Rakočević u 51. minutu.

Jedini pogodak za makedonsku selekciju postigla je

Stefanija Veseliniova u prvom minutu sudijske nadoknade.

Priliku da se upiše imala je i Biljana Paneska, ali nije realizovala jedanaesterac, odnosno njen udarac odbranila je crnogorska golmanka Marija Vuković.

Novi duel istih rivala na programu je u ponedjeljak na Cetinju.

