Pavićević: Revanš odigrati na mnogo većem nivou

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa mogu bolje od onog što su prikazale protiv FTC-a u Podgorici i revanš u Erdu odigraće na mnogo višem nivou, kazala je lijevo krilo Ivona Pavićević.

Revanš je na programu u subotu u Erdu.

Mađarski predstavnik prvi duel dobio je 28:24.

Pavićević je kazala da joj je žao što podgoričke rukometašice nijesu iskoristile priliku na domaćem terenu.

“Mogle smo bolje, imale smo i mnogo grešaka u odbrani, u nekim odlučujućim momentima promašile smo važne zicere. Vjerujem da ćemo u revanšu igrati bolje. Znamo gdje smo griješile, ispravićemo sve to. Možemo sa njima i pružićemo maksimum”, kazala je Pavićević.

Ona je naglasila da ih mađarske rukometašice nijesu iznenadile.

“Nijesmo ispoštovale odbrambene principe. Klujber i Maleštajn su opet odradile sve što su zamislile, sve zbog naših grešaka. Do odmora odbrana nije bila na nivou, a kasnije smo uspjele da se vratimo. Ušle smo u posljednjih deset minuta sa minusom od dva gola, ali su nas promašaji i tehničke greške vratile na minus od četiri”, kazala je Pavićević.

Srednji bek Matea Pletikosić smatra da Budućnost u Erdu mora odigrati bolju odbranu.

“To je ključ uspjeha u svakoj utakmici. Naravno, moramo da pogodimo i zicere što nije bio slučaj u prvom meču, možda su nas oni i koštali boljeg rezultata. Kada nemate sigurnost u napadu, to se prenese i na odbranu. Mislim da je sve to povezano i to je ključ – kada dobru energiju iz odbrane prenesete na napad”, kazala je srednji bek Matea Pletikosić.

Ona očekuje da će i podgoričke rukometašice biti agresivnije u drugom meču i da će znati da odgovore na kvalitet protivnika i veliki pritisak koji se očekuje sa tribina u Erdu.

“Bolje smo u pripremnom periodu igrale protiv Krima i muške ekipe iz Nikšića, prije svega agresivnije i sa više fokusa. Možda smo se u nekom trenutku se ispraznile, došao je pad, ali se nadam da ćemo se popraviti u subotu”, kazala je Pletikosić.

