Partizan osvojio Moraču

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Podgorici od beogradskog Partizana 89:83, u utakmici 25. kola Admioralbet ABA lige.

Branilac trofeja upisao je šesti uzastopni, ukupno 19. trijumf ovezone i osigurao drugo mjesto uoči plej-ofa.

Budućnost je izgubila drugi uzastopni meč, nakon serije od deset uzastopnih pobjeda.

Domaćin je odigrao dobar, tokom cijelog meča bio u igri, a za iznenađenje falilo je više sreće i koncentracije u finišu meča.

Budućnost je u posljednjem minutu zaostatak svela na poen, ali je uslijedila trojka Zeka Ledeja 31 sekundu prije ktaja za vođstvo 87:83.

Ledej sa 22 i Kevin Panter sa 19 vodili su Partizan do pobjede, dok je Džejms Nanili meč završio sa 15 poena.

U ekipi Budućnosti, najbolji je bio Flečer Megi sa 17, dok je Kenan Kamenjaš meč završio sa 14 poena.

